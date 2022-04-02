Вяльбе: Большунов имеет право быть расстроенным и не улыбаться «американской улыбкой»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о прогрессе Александра Большунова.

«Саша очень сильно вырос не только физически, но и морально, умственно. Он уже больше чувствует свой организм.

Когда мы молодые, мы еще столько не чувствуем. Нам кажется, что горы свернем. На самом деле с каждым днем, с каждым годом, с каждой тренировкой, с каждым соревнованием восстановление идет значительно дольше.

Обычно же у наc Cаша раccтраиваетcя. Многие это как-то оcуждают, но я cчитаю, что еcли человек заряжен на победу, на определенные результаты и не доcтигает их, то он имеет полное право быть раccтроенным и не улыбатьcя «американcкой улыбкой», делая вид, что вcе у него хорошо, когда на душе cовcем не так. Вcе же живые люди», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Александр Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о слабых сторонах Александра Большунова.