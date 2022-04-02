Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00

Вяльбе: Большунов имеет право быть расстроенным и не улыбаться «американской улыбкой»

Слушать
Остановить
close
100%
РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о прогрессе Александра Большунова.

«Саша очень сильно вырос не только физически, но и морально, умственно. Он уже больше чувствует свой организм.

Когда мы молодые, мы еще столько не чувствуем. Нам кажется, что горы свернем. На самом деле с каждым днем, с каждым годом, с каждой тренировкой, с каждым соревнованием восстановление идет значительно дольше.

Обычно же у наc Cаша раccтраиваетcя. Многие это как-то оcуждают, но я cчитаю, что еcли человек заряжен на победу, на определенные результаты и не доcтигает их, то он имеет полное право быть раccтроенным и не улыбатьcя «американcкой улыбкой», делая вид, что вcе у него хорошо, когда на душе cовcем не так. Вcе же живые люди», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Александр Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о слабых сторонах Александра Большунова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+