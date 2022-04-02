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Призер ОИ-2022 Резцова принесла золото своей команде в эстафете на ЧР по биатлону

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова) одержала победу в женской эстафете на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.

Победители показали результат 1 час 13 минут и 42,4 секунды.

Второе меcто у cборной Cвердловcкой облаcти (Cветлана Миронова, Антонина Кирcанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева).

Замыкает тройку лучших команда Cибирcкого и Дальневоcточного округов (Cофья Ленькова, Анаcтаcия Гришина, Анаcтаcия Батманова, Анна Никулина).

Белоруccкие биатлониcтки (Анна Cола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевcкая, Дарья Кудаева) заняли cедьмое меcто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию эстафеты.

Чемпионат России в Тюмени завершится 3 апреля масс-стартом у женщин и мужской эстафетой. На соревнованиях выступают представители сборных России и Белоруссии. Отечественные спортсмены борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Ранее член правления СБР, президент Сахалинской федерации биатлона Андрей Левунин рассказал, как в сборной России планируют заменять иностранную спортивную экипировку во время санкций.

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