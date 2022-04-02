Главный тренер омского «Авангарда» Хартли покинул Россию

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли улетел в Канаду. Об этом информирует «Чемпионат.com».

Также сообщается, что 4 апреля дистанционно из Северной Америки будет проведена пресс-конференция с канадским специалистом.

Напомним, 30 марта в Магнитогорске завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф, в котором «Авангард» встречался с местным «Металлургом». Хозяева оказались сильнее и вышли в следующий раунд.

«Авангард» завершили сезон. Под руководством канадца команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина, причем в 2021 году омичи завоевали главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финальной серии столичный ЦСКА.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал главного тренера «Авангарда» Боба Хартли после вылета из плей-офф Кубка Гагарина.

«Они в этом сезоне создали клуб ВХЛ. Что, трудно игроков взять оттуда? «Спартак» хоть и не выиграл ничего, но побился со СКА. Сколько там было молодежи! У «Авангарда» же однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей», – сказал Кожевников.