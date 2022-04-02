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Экс-игрок сборной СССР о «Рубине»: это уже не команда, а дворовый сброд, даже хуже

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РИА Новости

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение казанского «Рубина» в матче с подмосковными «Химками» (2:3) в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда у Слуцкого разбалансирована. Это уже не команда, это дворовый сброд, даже хуже. Нужны экстренные меры. Проблема в футболистах.

Команда может даже избавляется от Слуцкого. Всех надо выгонять! Они могут специально сливать матчи, плевать они хотели на контрактные обязательства. Будут дальше получать деньги. Надо смотреть в корень проблемы. Так играть невозможно», — приводит слова ветерана «СЭ».

«Рубин» остался на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Стоит отметить, что для подопечных Леонида Слуцкого это уже пятое поражение в семи последних матчах. Команда лишилась почти всех своих легионеров (остался только марокканец Тальби).

Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.

Ранее в пресс-службе «Рубина» заявили, что клуб расторг контракт с хавбеком Хвичей Кварацхелией.

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Футбол. Чемпионат России
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