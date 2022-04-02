Латыпов победил в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вторым стал Александр Логинов. Третье место занял Максим Цветков.

В общий зачет рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причем не менее трех должно быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Эдуард Латыпов – 1476 баллов.

2. Алекcандр Логинов – 1451.

3. Макcим Цветков – 1106.

4. Карим Халили – 1091.

5. Ваcилий Томшин – 1083.

6. Антон Бабиков – 1069.

7. Даниил Cерохвоcтов – 956.

8. Алекcандр Поварницын – 934.

9. Кирилл Бажин – 849.

10. Руcтам Каюмов – 838.

Ранее сообщалось, что биатлонист Василий Томшин победил в гонке с общего старта на 15 км на чемпионате России в Тюмени. Максим Цветков занял второе место. Эдуард Латыпов и Александр Логинов участие в гонке не принимали.

Чемпионат России завершится 3 апреля.