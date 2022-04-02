Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00

Российская легкоатлетка пожаловалась на невыплату зарплаты

Слушать
Остановить
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская бегунья на длинные дистанции Алина Прокопьева рассказала, что у нее возникли проблемы с выплатой зарплаты.

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет. Поэтому куда мне бежать быстрее, если на зарплату не ставят? Сейчас с Ириной Приваловой пообщалась, может, что-то сделают», — приводит слова Прокопьевой РИА «Новости».

Алина Прокопьева специализируется на длинных дистанциях (5000м и 10000м), а также на марафоне. Она завоевала две серебряные медали на Универсиаде в Казани в 2013 году. В 2019 году Прокопьева стала бронзовым призером чемпионата России.

Из-за отстранения российских атлетов Прокопьева пропустила Олимпийские игры 2016 года.

Напомним, что российские легкоатлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях. 1 марта World Athletics заявила об отстранении спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг World Athletics за 2021 год.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+