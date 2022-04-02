Российский прыгун с трамплина ответил на обвинения в провокации с российским флагом на КМ

Прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов ответил на обвинения в использовании российского флага во время выступлений на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Запрета на выступление с национальной символикой никакого не было. Все прыгали в своей обычной экипировке. Перчатки с флагом на ладошке — это перчатки от спонсоров. Я сам лично от себя ничего на них не клеил. Но поляки увидели провокацию и начали по соцсетям эту историю распространять. Я совершал свои обычные действия. Никакой провокации я в этом не вижу», — передает слова Климова «Матч ТВ».

Напомним, что прыгун с трамплина Евгений Климов после своего выступления в командном турнире в Финляндии показал на камеру российский флаг. Официальный символ России был изображен на его перчатке, которую он показал после своей попытки. 28-летний россиянин больше не сможет выступать на соревнованиях в этих перчатках.

Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место. Их результат составил 894,3 балла.

Ранее рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле рассказал о наказании для российского спортсмена.