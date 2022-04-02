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В ФТР оценили сроки возвращения Медведева на корт

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал отсутствие Даниила Медведева из-за операции.

«Месяц некритично пропустить для Медведева, но пропуск грунта означает, что он не сможет на нем наиграться и стать там лучше. Возможно, Даня усугубил эту небольшую грыжу. Это травма, которая не является неожиданной. Проблем после нее в теннисе в будущем быть у него не должно», — передает слова Тарпищева «Чемпионат».

Даниил Медведев в своем Twitter рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему придется пропустить часть сезона. Россиянину предстоит операция по удалении грыжи.

28 февраля Медведев стал первой ракеткой мира. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Последним турниром для россиянина стал турнир «Мастерс» в Майами. 31 марта в четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счетом 6:7, (7:9), 3:6 и упустил право вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге. Сейчас ее снова занимает сербский теннисист Новак Джокович.

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