Тихонов предложил выгонять из сборной за пропуск ЧР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о пропуске некоторыми отечественными биатлонистами чемпионата России.

«За подобное нужно вообще выгонять. Чемпионат России — это главный старт. Мое поколение никогда его не пропускало. Чемпионат Советского Союза было сложнее выиграть, чем ЧМ. А у нас сейчас — я хочу, я не хочу. Такой постановки вопроса не должно быть. Это должно быть узаконено, прописано в Союзе Биатлонистов России. Если не хотят участвовать, то до свидания из сборной команды, откуда угодно», — передает слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сразу несколько лыжников сборной России пропустили масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

Победу в гонке одержал Василий Томшин. Он прошел дистанцию за 39 минут 39,3 секунды и допустил два промаха. Второе место занял призер Олимпийских игр — 2022 и чемпион мира — 2017 в эстафетах Максим Цветков (отставание - 0,9 секунды; один промах). Третье место досталось Никите Поршневу (+31,3; 1).

Ранее Дмитрий Васильев предложил лишать премии биатлонистов за пропуск чемпионата России.

«Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие», — заявил Васильев.