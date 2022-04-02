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Российский прыгун с трамплина рассказал о заговоре на ОИ

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов рассказал о массовой дисквалификации спортсменов во время Олимпийских игр в Пекине.

«К Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жестко проверили на Олимпиаде. Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию, и их начали проверять жестко. В результате пошла цепная реакция. Всех проверили и дисквалифицировали», — передает слова Климова «Матч ТВ».

В результате массовой дисквалификации российские спортсмены заняли второе место в командном первенстве.

Напомним, что выступление Климова на этапе Кубка мира в финском Лахти вызвало обсуждения иностранцами из-за демонстрации флага России на экипировке. Он после своего выступления в командном турнире показал на камеру российский флаг. Официальный символ России был изображен на его перчатке, которую он показал после своей попытки. 28-летний россиянин больше не сможет выступать на соревнованиях в этих перчатках.

Ранее Евгений Климов ответил на обвинения в провокации с российским флагом на этапе Кубка мира в Лахти.

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