ЦСКА вышел вперед в серии против СКА в финале Западной конференции

Московский ЦСКА в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первая шайба матча в этом противостоянии была забита уже на второй минуте. Отличился нападающий гостей Максим Сорокин. Хозяева смогли отыграться только в начале второго тайма. Большинство реализовал Андрей Кузьменко. Выйти вперед подопечные Сергея Федорова смогли лишь за четыре минуты до конца встречи. Александр Попов забросил вторую для себя шайбу в этом розыгрыше плей-офф. За две минуты до конца матча Роман Ротенберг принял решение убрать вратаря Ларса Юханссона. Это привело к тому, что москвичи забросили свою третью шайбу. Это сделал Владислав Каменев. Таким образом ЦСКА повел в серии 1:0. Следующий матч также пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.

Эта победа стала для столичных «армейцев» девятой подряд в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.

Последний раз ЦСКА добирался до заветного трофея в сезоне 2018/19.

В финале Восточной конференции сыграют «Металлург» и «Трактор». После поражения от клуба из Магнитогорска тренер омского «Авангарда» Боб Хартли улетел в Канаду.