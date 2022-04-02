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Президент РПЛ объяснил, почему матч «Локомотив»-«Спартак» не был перенесен

В РПЛ считают, что поле позволяет провести матч «Локомотив»-«Спартак»

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Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением о возможном переносе матча 23-го тура чемпионата России «Локомотив»-«Спартак».

«Да, нужно играть. Поле позволяет! Дренаж у поля хороший, снег убрали. Поэтому команды будут играть. Вероятно, что при усилении осадков может увеличиться время перерыва для дополнительной очистки. Будем смотреть уже по результатам», — передает слова Хачатурянца «Чемпионат».

Встреча между командами должна была начаться в 19.30 по московскому времени. Но из-за того, что на столицу обрушился сильный снегопад, а сотрудники арены не успели вовремя подготовить поле, матч был перенесен на неопределенное время.

Команды все-таки вышли на поле, и в 20.30 прозвучал стартовый свисток, несмотря на то, что стихия так и не ушла из столицы.

В этом сезоне красно-белые после 22 туров набрали 27 очков и располагаются на девятом месте в таблице. Также подопечные Паоло Ваноли продолжают борьбу в Кубке России.

«Локомотив» располагается на шестой позиции, имея перенесенный матч против «Краснодара» в запасе.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не готовы играть с «Локомотивом» при таких условиях.

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Футбол. Чемпионат России
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