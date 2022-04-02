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Оборвалась рекордная серия игрока НХЛ по сыгранным матчам

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Eric Hartline/USA TODAY Sports/Reuters

Американский защитник «Филадельфии» Кит Яндл пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», которая должна пройти завтра, 3 апреля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Майк Йео.

«Это решение принято с учетом того, что лучше для будущего «Филадельфии», — приводит слова Йео журналист Грег Вышински.

Напомним, что Яндл впервые с 2009 года пропустит матч своей команды. Его рекордная серия игр составляет 989 матчей. Его рекорд может побить американский нападающий «Аризоны» Фил Кессел. Сейчас на его счету 967 матчей.

«Филадельфия» после 67 игр в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона набрала 53 очка и располагается на предпоследнем месте в Столичном дивизионе.
Последний раз подопечные Майка Йео побеждали 23 марта в матче против «Сент-Луис Блюз». Их безвыигрышная серия насчитывает три матча.

В этом сезоне Яндл провел все матчи своей команды, забросил одну шайбу и отдал 14 голевых передач. Из защитников команды результативнее только Иван Проворов и Трэвис Санхэйм.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Айлендерс» побил достижение 1926 года, совершив 27 сейвов из 27 бросков.

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Хоккей. НХЛ
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