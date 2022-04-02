Команда Тедеско разгромила идущую второй в бундеслиге «Боруссию»

«РБ Лейпциг» в матче 28-го тура немецкой бундеслиги одержали победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Конрад Лаймер. Уже через девять минут подопечные Тедеско удвоили свое преимущество, сделал это все тот же австрийский полузащитник команды.

Во втором тайме Кристофер Нкунку сделал счет разгромным. За шесть минут до конца встречи «Боруссия» силами Дониелла Малена смогла отыграть один мяч. Через две минуты испанец Даниэль Ольмо установил окончательный счет 4:1.

Таким образом подопечные Доменико Тедеско набрали свое 48-е очко. «Лейпциг» после 28 матчей занимает четвертое место.

Стоит отметить, что «Лейпциг» продлил свою безпроигрышную серию до семи матчей.

Также подопечные Доменико Тедеско продолжают борьбу в плей-офф Лиги Европы. В 1/8 они должны были сыграть со «Спартаком», но из-за отстранения российского клуба прошли в следующий раунд автоматически. 7 апреля немцы сыграют в четвертьфинале против «Аталанты».

Ранее бывший голкипер красно-белых Александр Филимонов рассказал, что нужно делать российскому футболу в условиях отстранения.