Червиченко о поражении «Спартака» от «Локомотива»: я не понимаю судей

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Первый тайм более курьезный, смешной на этом заснеженном поле. Во втором тайме опасных эпизодов у «Локомотива» было больше. На мой взгляд, «Локомотив» концовку игры провел лучше. Я не понимаю судей. В каком-то моменте они показывают красную карточку, в каком-то нет», — сказал Червиченко.

Московский «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о судействе в против «Локомотива».