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Изидор: в «Монако» не было времени, чтобы показать себя, а в «Локомотиве» мне доверяют

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Lisa Leutner/AP

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своих первых матчах в составе московского клуба. Его слова передает «Чемпионат».

«Я был готов ментально к тому, что буду здесь забивать. В «Монако» не было времени, чтобы показать свой талант. Здесь мне доверяют, это меня раскрепощает», — сказал Изидор.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Изидор принял участие в четырех матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. За «Локомотив» форвард также успел провести четыре матча, забив четыре мяча и отдав один голевой пас.

После 22 матчей «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 37 очков.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

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Футбол. Чемпионат России
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