В «Спартаке» отреагировали на информацию, что все легионеры могут покинуть команду

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о появившейся информации о том, что клуб могут покинуть все легионеры. Его слова передает «Чемпионат».

«В последние дни ходили слухи, что все иностранцы могут покинуть «Спартак» в конце сезона. Нет, это ложь. Ну что за вопросы, какие планы на сезон, какое место… Сегодня мы должны думать об очках. Мы потеряли хорошую возможность набрать очки», — сказал Каттани.

Напомним, «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своих первых матчах в составе московского клуба.