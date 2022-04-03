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Хабиб пригласил Сехудо в Дагестан

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего обладателя пояса промоушена Генри Сехудо в Дагестан.

«Мы можем сделать что-то вроде семинара. Например, по вольной борьбе или смешанным единоборствам. Можем просто пофотографироваться, дать детям позитивную энергию. Мы собираемся поехать в мою деревню. Когда ты хочешь приехать?» — спросил Хабиб у Сехудо в его видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC.

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