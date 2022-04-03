Жуков: если «Спартак» так будет дальше играть, то есть шансы на вылет

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, говоря о результате матча 23-го труа Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», не исключил, что красно-белые могут вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Его лова передает «Чемпионат».

«Условия, конечно, не самые простые, но игра была неплохая. Игра была равная, «Локомотиву» повезло: один удар в створ ворот — и гол. В России лучше играть по системе «весна-осень». Мораторий на вылет? Нет, ну зачем он нужен. Если «Спартак» так будет дальше играть, то есть шансы на вылет», — сказал Жуков.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поражение красно-белых от «Локомотива».