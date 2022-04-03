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В «Спартаке» прокомментировали уход Айртона

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе защитника Айртона Лукаса в бразильский «Фламенго». Его слова передает «Чемпионат».

«Является ли проблемой уход Айртона? Это не он ушел, а мы его продали. Почему вы думаете, что это не так? Почему мне нужно каждый раз искать алиби? Это ненормально. Что касается Айртона, все довольно просто: у него была возможность уйти», — сказал Каттани.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход Лукаса Айртона.

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Футбол. Чемпионат России
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