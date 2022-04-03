Червиченко о погодных условиях в матче «Спартак» — «Локомотив»: это мужская игра, а не балет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о погодных условиях в матче 23-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Локомотивом». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это мужская игра, а не балет. На поле мужчины, которые от снегопада не растают, и ничего с ними не произойдет. Поле скользкое и в дождь. Есть четкие регламентации, когда матч можно проводить, а когда нет», — сказал Червиченко.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что матч против «Спартака» был для него принципиальным.