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Украинский экс-теннисист Стаховский поддержал совершившую каминг-аут Касаткину

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Reuters

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в своем Twitter высказался о российской спортсменке Дарье Касаткиной, которая совершила каминг-аут.

«На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой», — написал Стаховский.

Несколько лет назад Стаховский попал в скандал. Он заявил, что не позволит своей дочери играть в теннис, так как в этом спорте много лесбиянок. Позже он опроверг эту информацию, перечислив людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией из своего круга общения.

После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко. В 2022 году фигуристка решила возобновить завершенную в 2020 году спортивную карьеру и начать выступления за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. На данный момент она занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Ранее Касаткина ответила «Матч ТВ» на отстранение журналистки Софьи Тартаковой, которая отстаивала спортсменку.

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