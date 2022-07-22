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Игрок ЦСКА Чалов признался, что очень удивился приходу Абаскаля в «Спартак»

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РИА Новости

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на приход в московский «Спартак» экс-тренера швейцарского «Базеля» Гильермо Абаскаля.

«Я очень удивился, когда «Спартак» назначил Абаскаля. Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Свой первый матч на посту наставника красно-белых он провел 9 июля, проиграв в битве за Суперкубок России «Зениту» (0:4).

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что не верит в тренера Гильермо Абаскаля.

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Футбол. Чемпионат России
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