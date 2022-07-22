Родственник голкипера Федотова сообщил, что в НХЛ готовы ждать хоккеиста

Родственник хоккеиста Ивана Федотова рассказал, что ЦСКА не выходил на связь с близкими голкипера, который был отправлен на военную службу.

«В ЦСКА он успел поиграть год. В целом очень много непонятного. Пока очевидно только, что Ивана не увидим год, но это максимум. А при удачном стечении обстоятельств, может быть, меньше. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать. Клуб ЦСКА на связь с близкими не выходил – мол, этот случай не касается непосредственно карьеры игрока», — передает слова родственника 47news.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист пройдет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее тренер «Трактора» Олег Леонтьев заявил, что для спортсменов высокого уровня должен быть определен отдельный статус касательно службы в армии.