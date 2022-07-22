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Новичок «Зенита» Родригао заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Бразилии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о строгом воспитании со стороны отца и объяснил его криминальной обстановкой в Бразилии.

«Это были скорее бытовые вещи: непоздно возвращаться домой, раньше ложиться спать. Но это тоже все объяснимо. В Бразилии, к сожалению, не всегда чувствуешь себя так же безопасно, как в России. Неприятности вполне могут поджидать тебя на улице, потому что там слоняются разные подозрительные личности. Допоздна лучше не задерживаться», — передает слова Родригао «Матч ТВ».

26-летний Родригао в прошлом сезоне выступал за «Сочи». За прошедший сезон защитник провел 26 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Этим летом он стал игроком «Зенита».

Бразилец также вошел в топ-33 лучших игроков РПЛ по версии Российского футбольного союза (РФС) под первым номером в номинации «левый центральный защитник».

Родригао уже дебютировал за действующих чемпионов страны в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Бразилец отыграл полный матч против «Химок» в 1-м туре.

Ранее Родригао назвал «Зенит» грандом мирового и российского футбола.

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