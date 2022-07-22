Экс-наставник сборной СССР Малофеев признался, что Колосков его гнобил

Бывший тренер сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал о непростых отношениях с футбольным руководством в лице Вячеслава Колоскова.

«Был очень стеснительным и закомплексованным, можно сказать, смиренным. Все это влияние церкви и бабушки. Например, кто-то затравит что-нибудь, а я потом сижу весь красный. От волнения не знаю, что сказать. Знаете, как они меня встречали? Например, Колосков, который гнобил меня. А встречали они одинаково: «Вот сейчас духовно-нравственность пойдет!» Что, говорю, соскучились, мои хорошие? Воровать-то научились? Давайте теперь работать!» — приводит слова Малофеева Sport24.

Малофеев был наставником сборной СССР с 1984 по 1986 год. До этого он успел поработать в олимпийской и молодежной сборных. Последним местом работы специалиста стал клуб «Псков-747», который в 2020 году претерпел переформирование.

Напомним, что сейчас сборная России под руководством Валерия Карпина отстранена от участия в Лиге наций сезона 2022/23, а также пропустит чемпион мира, который стартует в ноябре в Катаре.

Ранее экс-наставник «Анжи» Омари Тетрадзе заявил, что в российском футболе нет личностей.