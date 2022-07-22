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ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

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Московский ЦСКА заблокировал переход своего защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Globo Esporte.

По словам источника, бразильцы надеялись подписать 31-летнего правого защитника, но российский клуб выступил против этого трансфера. Зная, что Фернандес не играет за ЦСКА, «Сантос» вступил в переговоры с игроком. Они продвигались быстро, а Марио выразил желание перейти в бразильский клуб.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел на встречу старожиле команды и не стал препятствовать его отъезду.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году, перейдя из бразильского «Гремио». Защитник регулярно вызывался в состав национальной команды, а в сентябре прошлого года принял решение о завершении карьеры в сборной.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, когда может поменяться ситуация с возвращением Фернандеса.

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Футбол. Чемпионат России
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