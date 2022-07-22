Чемпион ОИ Васильев считает, что сменившая гражданство Жураускайте пожалеет об своем решении

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что сменившая спортивное гражданство на литовское биатлонистка Лидия Жураускайте просто хотела избежать конкуренции в сборной России.

«Если она решила, что она ближе к Литве, а не к России, это ее выбор. Думаю, через некоторое время она пожалеет об этом. Но получить обратно российское гражданство ей будет крайне сложно. Думаю, это попытка избежать дополнительной конкуренции со стороны российской сборной, ведь у нас в команду не так просто попасть, а в литовской она может быть в числе лидеров. Хочу верить, что она руководствуется этими соображениями», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства. Сегодня Владимир Путин подписал указ о лишении ее российского гражданства.

Стоит отметить, что Жараускайте никогда не выступала за основную сборную России.