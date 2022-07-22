Федерация фигурного катания Швеции требует отменить мастер-класс фигуристки Трусовой в Стокгольме

Федерация фигурного катания Швеции выступила с требованием отменить мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр в Пекине российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме, сообщает «Матч ТВ».

Организация отправила соответствующее письмо в клубы Швеции. С таким же требованием ранее выступила федерация фигурного катания Стокгольма.

Билеты на мастер-класс российской спортсменки пока остаются в продаже на сайте мероприятия.

Трусова должна была посетить столицу Швеции 27-28 августа и провести тренировки на арене Husby Ishall в Стокгольме.

Россиянка стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы. Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, что 7 июня, на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было продлено отстранение российских фигуристов до особого уведомления.