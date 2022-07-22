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Организаторы ОИ в Париже столкнулись с финансовыми трудностями

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Depositphotos

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже столкнулись с серьезными проблемами, которые касаются бюджета, доступности транспорта и антидопинговой программы. Об этом сообщает France Press.

В сентябре 2020 года организаторы из-за пандемии коронавируса объявили о сокращении бюджета на 400 миллионов евро. Сегодня к дополнительным факторам добавилась инфляция. Летом 2021 года стало известно об увеличении затрат на строительство мостов и автомагистралей. Две линии метро, которые должны были быть сданы к старту Олимпийских игр, не будут введены в эксплуатацию. По проекту они должны были связать центр города со спортивными объектами турнира.

Продажа билетов на Олимпиаду стартует в декабре этого года, однако, на сегодняшний день еще не все спонсорские контракты заключены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

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