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«Алания» потеряла свой чемпионский кубок 1995 года

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Владикавказская «Алания» потеряла свой кубок чемпиона России, который она завоевала в 1995 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источника, трофей пытаются найти уже третий год. Первое время в «Алании» думали, что кубок находится у Валерия Газзаева, тренера, который привел команду к единственному золоту владикавказцев в истории клуба. Но, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что понятия не имеет, где находится чемпионская награда.

«Алания» в 1995 году завоевала первое для себя золото чемпионатов России. На тот момент клуб считался самым богатым в высшем дивизионе из-за доходов от переработки спирта «Рояль».

Уже в следующем году владикавказцы попытались защитить свое чемпионство, но в «золотом матче» уступили московскому «Спартаку».

В сезоне 2010/11 клуб из столицы Северной Осетии стал финалистом Кубка России, проиграв в решающем матче ЦСКА.

Последние два сезона клуб проводит в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По результатам прошлого сезона команда заняла шестое место и в команде сменился тренер.

Ранее сообщалось, что в «Алании» заявили о готовности экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева перейти в клуб из Владикавказа.

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Футбол. Чемпионат России
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