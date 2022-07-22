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Стало известно, сколько заработала Тутберидзе за первый год работы своей компании

Компания Тутберидзе заработала за первый год существования 10 млн рублей

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» опубликовал документы, в которых отражена информация о заработках тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за первый год существования ее компании «Тим Тутберидзе».

По данным источника за первый год работы компания Тутберидзе выручила 10 млн руб., из которых 6,8 приходятся на чистую прибыль компании.

Компания была зарегистрирована в марте прошлого года, учредителем и генеральным директором является Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

В этом году Тутберидзе летала в США, чтобы помочь своей дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду, с программой, что вызвало широкое обсуждение общественности.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Тутберидзе подняла женское катание на недосягаемый уровень.

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