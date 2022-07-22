ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в бразильский «Сантос»

Московский футбольный клуб ЦСКА заблокировал переход 31-летнего защитника Марио Фернандеса в бразильский клуб «Сантос», сообщает News.ru.

Защитник приостановил контракт с московским клубом в мае.

После возвращения Марио Фернандеса в Бразилию к нему стали проявлять интерес местные клубы. В приобретении Фернандеса был заинтересован «Сантос». Однако ЦСКА заблокировал этот трансфер.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с лета 2012 года. Он перешел в ЦСКА из «Гремио». Защитник провёл за ЦСКА 329 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.