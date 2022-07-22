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Губерниев не считает потерей отказ от российского паспорта биатлонистки Жураускайте

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ от гражданства Российской Федерации родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.

«У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю.

Потеря ли это? Вряд ли. С учетом того, что ее путь отличается от пути, который был у Кузьминой и Домрачевой. Конечно, мы пожелаем ей удачи», — приводит слова телеведущего «СЭ».

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства.

Жураускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о лишении спортсменки гражданства РФ.

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