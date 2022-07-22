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«Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге по версии американского портала

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Петербургский «Зенит» вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии FiveThirtyEight. Об этом сообщает официальный сайт американского портала.

Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд. Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150.

Возглавляет рейтинг английский «Манчестер Сити». На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», а замыкает тройку лучших — «Ливерпуль».

Рейтинг обновляется после каждого игрового дня. Всего в списке представлено 640 клубов.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл чемпионское звание. В первом туре сезона-2022/23 сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с подмосковными «Химками».

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 22 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала гражданина, пытавшегося с помощью беспилотника заснять тренировку «Зенита».

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