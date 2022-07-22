Полузащитник сборной Польши Шиманьски перешел из «Динамо» в «Фейеноорд»

Хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски перешел в нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Полузащитник сборной Польши выступал за российский клуб с 2019 года. За это время он сыграл в 85 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 17 результативных передач.

В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Также динамовцы уступили в финале Кубка России московскому «Спартаку».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поддержал идею Андрея Аршавина, который призвал отпустить всех легионеров из российских клубов.