Экс-футболист сборной России Тетрадзе рассказал о поездке в КНДР, назвав ее «другим миром»

Бывший защитник сборной России по футболу Омари Тетрадзе рассказал о том, как в 2000-х годах ездил в Северную Корею.

Целью поездки было знакомство с местным футболом и просмотр перспективных игроков для самарских «Крыльев Советов», в которых Тетрадзе тогда работал тренером.

«Северная Корея — другой мир. Коммунизм и у нас был в советское время, но там он приобрел просто фантастические формы», — приводит слова россиянина «Чемпионат.com».

По словам Тетрадзе, в КНДР все были одинаково одеты, а по улицам ездили грузовики, которые он видел только в фильмах про войну. «А вечером вообще делать нечего — ни развлекательной программы, ничего», — добавил бывший футболист.

52-летний Тетрадзе во время спортивной карьеры выступал за столичное «Динамо», владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи», «Крылья Советов» и итальянскую «Рому». В футболке национальной команды он провел 37 игр, в которых отличился одним забитым мячом.

Ранее Омари Тетрадзе заявил, что в российском футболе нет личностей.