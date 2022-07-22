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Еще один клуб РПЛ назвал неподъемными финансовые запросы Дзюбы

Гендиректор «Пари НН» Измайлов заявил, что финансовые запросы Дзюбы для клуба неподъемны

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РИА Новости

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что возможному переходу нападающего Артема Дзюбы помешают его финансовые запросы.

«Дзюба — это очень профессиональный, хороший форвард, который усилит почти любой клуб РПЛ. Но на сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», — приводит слова Измайлова РИА «Новости».

Напомним, ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не рассматривает Артема Дзюбу в качестве усиления из-за возраста игрока, а также по финансовой причине.

В прошлом сезоне Дзюба вместе с петербургским «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.

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