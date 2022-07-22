Экс-наставник сборной России объяснил, почему футбол — вид спорта № 1 в стране

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил популярность футбола в стране.

«Несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности. И никогда не потеряет. В стране всегда любили эту игру, заполняли стадионы до отказа. Такого нет ни в одном другом виде спорта.

Сейчас РПЛ смотрят миллионы россиян. Футбол — вид спорта № 1 в России, как ни крути. Надеюсь, новый сезон порадует поклонников красивой игрой и будет держать всех в напряжении до последней минуты», — приводит слова специалиста Sport24.

Второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 стартует матчем между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 22 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что возможному переходу нападающего Артема Дзюбы помешают его финансовые запросы.