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«Зенит» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20.00 по московскому времени.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Родригао, Ловрен, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Якуба, Коваленко, Цыпченко, Ежов, Глушенков.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

В предыдущем туре сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с подмосковными «Химками» (1:1), а самарцы также в гостях обыграли «Оренбург» (4:2).

Ранее сообщалось, что «Зенит» вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии американского портала FiveThirtyEight.

Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд. Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150.

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Футбол. Чемпионат России
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