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Главный тренер «Крыльев» Осинькин описал диагноз Пиняева словами «болезнь нехорошая»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Осинькин рассказал подробности случившегося с 17-летним игроком команды Сергеем Пиняевым.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«На тренировке он почувствовал недомогание, реанимации и скорой помощи не было. Он спокойно ушел с тренировки. Врачи его отвезли на консультацию к врачам. Сам я узнал только по факту. После этого он остался там на обследовании, оно прошло, мы знаем, что это левосторонний спонтанный пневмоторакс. Болезнь нехорошая, но его состояние нормальное.

Мы оптимистично смотрим на ситуацию, нам просто дальше надо сделать еще одно обследование. Как все будет развиваться дальше, мы скажем дополнительно, потому что сейчас комментировать это очень сложно», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее журналист Василий Уткин высказался о проблемах со здоровьем Сергея Пиняева.

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