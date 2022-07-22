Дзюбе предложили перейти в пляжный футбольный клуб

Генеральный директор пляжного футбольного клуба «Строгино» Дмитрий Струтынский предложил экс-форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе попробовать свои силы в пляжном футболе.

«Куда Дзюбе? Первая мысль — пляжный футбол. Попробовать, почему нет? В Санкт-Петербурге есть хорошая команда «Кристал», в Москве много клубов. Дзюба точно подойдет пляжному футболу. Будет суперфорвардом, можно попробовать. «Строгино» открыто.

Можно ли считать официальным предложением? Можно. Место в стартовом составе? Пробьем», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

В прошлом сезоне Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в самарский клуб.