Экс-наставник «Пари НН» Кержаков назвал три вещи, которые не любит

Бывший главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков рассказал о том, чего он не любит

«Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет — нужно просто заглушить в себе страхи. А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов», — приводит слова специалиста «СЭ».

Нижегородцы под руководством Кержакова в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняли 11-е место. Сменщиком Кержакова стал главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Это уже не первый его опыт на клубном уровне. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года.

В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Пари НН» в гостях сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Ранее заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин называл футболистов «Пари НН» «трупами».