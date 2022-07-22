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Загитова ответила Вайцеховской, которая назвала карьеру фигуристки везением

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Анастасия Коваленко/Пресс-служба премии TOP Men & First Ladies Awards

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила победительнице Игр в прыжках в воду, спортивной журналистке Елене Вайцеховской.

Напомним, ранее журналистка карьеру Загитовой назвала везением.

«Проcто повезло». Не раз я cлышала эту фразу по отношению к cебе и моей карьере в фигурном катании. Мне вcегда казалоcь, что отпуcкать подобные выcказывания cебе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду cпорта. Оказалоcь, это не так.

Без постоянной работы над собой результатов не достичь, а удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику. Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы», — сказала фигуристка в ролике на своем Telegram-канале.

В 2015 году Загитова стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. На чемпионате мира в японской Сайтаме российская фигуристка выиграла золото в одиночном катании.

Кроме золота чемпионата мира, Загитова в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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