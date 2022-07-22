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Валуев вступился за спортсменов и призвал не обсуждать решивших сменить гражданство

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РИА Новости

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал не осуждать, желающих сменить гражданство российских спортсменов. Ранее другой депутат — Роман Терюшков предложил приравнять смену гражданства к госизмене.

«Не надо осуждать спортсменов за смену гражданства. Это никакая не измена родине и не предательство! Век спортсмена недолог. Тем более, большинство из них ведет себя прилично. А иностранные провокаторы сейчас просто политизируют этот процесс. Не нужно акцентировать внимание на их заявлениях», — передает слова Валуева Sport24.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее Владимир Путин подписал указ о лишении российского гражданства биатлонистки Лидию Жураускайте.

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