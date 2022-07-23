Экс-футболист Тихонов предрек завершение карьеры Черышева в случае перехода в Андорру

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в андоррском клубе «Санта-Колома», который возглавил отец хавбека Дмитрий Черышев. Слова Тихонова передает «Матч ТВ».

«Если он не хочет возвращаться в РПЛ, может, и поедет в Андорру, почему бы и нет, может, это будет Испания. Все зависит от него, чего он хочет. У Дениса было много травм, работодатели смотрят на это. Если уедет в Андорру, то о нем забудут, он закончит с футболом», — сказал Тихонов.

Контракт Черышева с испанской «Валенсией» закончился после завершения прошлого сезона и не был продлен. Игрок занимается поиском новой команды. Отец футболиста отмечал, что полузащитник готов играть в РПЛ.

Он является воспитанником мадридского «Реала», за основную команду ему удалось сыграть лишь два матча.

В Испании он выступал также за «Севилью» и «Вильярреал». Сейчас россиянин является игроком «Валенсии». В этом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах своей команды в чемпионате Испании, на его счету лишь одна голевая передача. Стоит отметить, что ни одного матча он не провел полностью.