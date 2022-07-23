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ESPN считает российского форварда Ничушкина достойным завоевания «Конн Смайт Трофи»

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Официальный сайт НХЛ

Издание ESPN, комментируя новый контракт «Колорадо Эвеланш» с российским нападающим Валерием Ничушкиным, выразило мнение, что россиянин был достоин завоевания «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

«Генеральный менеджер «Колорадо» начал с Ничушкина, неожиданно расцветшего в Колорадо, что ему выписали восьмилетний контракт на $ 49 млн. Ничушкин был атакующей мощью «Эвеланш» в чемпионате и в плей-офф, где он забил девять голов и в целом 15 очков в 20 встречах. Он по праву заслуживал «Конн Смайт Трофи», — говорится в статье.

В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.

Ранее Ничушкин вошел в список лучших подписаний свободных агентов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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