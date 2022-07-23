Тренер Веденеев назвал одного игрока, который дороже всех бразильцев «Зенита»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев, говоря о действующих легионерах петербургского клуба, вспомнил бывшего футболиста команды берегов Невы Халка. Его слова передает «Спорт уик-энд».

«Я сейчас вспоминал Халка. По моему мнению, он один стоит всех бразильцев, которые сейчас играют в «Зените». Хотя дело не в бразильцах и не в их количестве. Ведь из этих всех футболистов сейчас стабильно играет только Дуглас Сантос», — сказал Веденеев.

В российском клубе уже играют четверо бразильцев: Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Также клуб договорился об аренде игроков «Коринтианса» — голкипера Ивана и полузащитника Мантуана.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо, с которыми петербургский клуб накануне подписал контракты до 2027 года, будут проданы только в клубы высшей категории.