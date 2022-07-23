Экс-игрок сборной России Мостовой заявил, что его отменили в футболе на уровне чиновников

Бывший футболист сборной России «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, почему после завершения игровой карьеры он не стал работать тренером или функционером. Его слова передает Sport24.

«Меня отменили в нашем футболе. Это на уровне футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием», — сказал Мостовой.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых от стал двукратным чемпионом СССР. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанский «Алавес».

Ранее Александр Мостовой рассказал о готовности возглавить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ),