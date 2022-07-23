Нападающий Левандовски заявил, что опыт работы с Гвардиолой поможет ему в «Барселоне»

Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб. Его слова передает Sport.es.

«Я знал, что у этого проекта очень хорошее будущее, хотя последние несколько лет были трудными. Когда они связались со мной, я почти не раздумывал, потому что знал, что это подходящее время. Я хочу подарить болельщикам «Барселоны» много радости. Поскольку меня тренировал Гвардиола, я думаю, что мне будет легче адаптироваться в «Барселоне», — сказал Левандовски.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он трижды опоздал на тренировку своего бывшего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к Левандовскому.